Тексты про занятия молодежи

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Закрыт18 заявок569 просмотров

Нужны описания популярных занятий молодежи в свободное время:

боулинг, кино, театр, горные лыжи, скейтборд и тп. (всего более 25)

Написаны должны быть живым языком в легком стиле до 1000 символов,

чтобы по описанию было понятно, что это за вид деятельности.

Позже понадобятся статьи на похожие темы.

(!) Как показывает предварительный отбор кандидатов, желательно,

чтобы вы были молоды и вели активный образ жизни :)

(!) Без примеров ваших статей предложения не рассматриваются.

В идеале пример вашей статьи на одну из таких тем (до 1000 символов)

14 лет назад
g00d
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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