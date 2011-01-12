Нужны исполнители для активной работы в сети по рерайту небольших простых текстов без ключевых слов. Можно начинающих. Главное условие - грамотность и ответственность. Необходимо иметь возможность находится в сети несколько часов подряд, пользоваться скайпом или ...
Тексты про занятия молодежи
Нужны описания популярных занятий молодежи в свободное время:
боулинг, кино, театр, горные лыжи, скейтборд и тп. (всего более 25)
Написаны должны быть живым языком в легком стиле до 1000 символов,
чтобы по описанию было понятно, что это за вид деятельности.
Позже понадобятся статьи на похожие темы.
(!) Как показывает предварительный отбор кандидатов, желательно,
чтобы вы были молоды и вели активный образ жизни :)
(!) Без примеров ваших статей предложения не рассматриваются.
В идеале пример вашей статьи на одну из таких тем (до 1000 символов)
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