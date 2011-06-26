Тексты рекламных листовок

$50
КопирайтингЗакрыт25 заявок295 просмотров
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Есть технические профессиональные тексты, нужно на их основе написать привлекателные продающие тексты для рекламных листовок конечным потребителям. Подробности письмом.

12 лет назад
WWG
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Henoveva
Ирина 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Алина настолько приятный заказчик, что за такое сотрудничество можно только благодарить судьбу. ТЗ исчерпывающее, кроме того, Алина всегда дает дополнительные комментарии к заданию, высылает спец. материалы, оплата всегда в срок. Спасибо за сотрудничество и интересный проект.
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