Тексты рекламных листовок

Алина настолько приятный заказчик, что за такое сотрудничество можно только благодарить судьбу. ТЗ исчерпывающее, кроме того, Алина всегда дает дополнительные комментарии к заданию, высылает спец. материалы, оплата всегда в срок. Спасибо за сотрудничество и интересный проект.