Тексты с описанием популярных товаров

Работа представляет собой наполнение каталога товаров уникальными обзорами бытовой техники, домашней электроники, фотоаппаратуры, детских товаров.

Вам, для начала, необходимо ознакомиться с правилами написания обзоров на сайте www.topproduct.ru, после чего можно приступить к регистрации и написанию материала. После модерации обзора, на ваш вебмани-кошелек автоматически производится оплата.

Сотрудничество предполагается на постоянной основе и в довольно большом объеме.

Вопросы можно в личку или на почту [email protected]

Спасибо за внимание.