Тексты загородное строительство

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Закрыт12 заявок927 просмотров

Нужен копирайтер seo-текстов

Посмотрите пример минитекстов:

zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/

zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_etag_1/

zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_mod_s-kukushkoy/

Нужно будет писать подобные минитексты, но на 500-700 символов по ТЗ с ключами и LSI.

А также по 1-2 вопроса-ответа для каждой теговой страницы, теговые страницы это страницы свойств:

zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_mod_s-terrasoy/

zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_mod_s-erkerom/

Указывайте цену за 1000 символов. Итоговый объем около 50.000 символов.

4 года назад
cleaning-moscow
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