Требуется придумать название домена для интернет-магазина VIP, подарков, бизнесс сувеноров и т.д. Обязательное условие - домен должен быть свободен и находиться в зоне .ru Приставки VIP и т.д. можно использовать, дифисы не допускаются. К определенному типу подарков привязывать ...
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Текстовая поддержка проектов компании. Фронт работы: написание текстов для сайта, упаковки продукции, рекламных текстов, поэтапных рекламных компаний, статей, новостей, пресс-релизов, сообщений на форуме и т.д.
Форма работа примерно следующая: выдаются материалы, небольшое ТЗ, цели текста, все возможные идеи с нашей стороны, черновики текстов и т.д.. Задача, проанализировать имеющийся материал и сочинить текст, далее текст нами утверждается или отправляется на доработку. Необходимо грамотное письмо, легкий слог, лаконичность, возможно, в некоторых текстах потребуется юмор. Тексты нацелены на продвижение и поддержку наших игровых и обучающих проектов, имеющихся и будущих. Предполагается долгосрочное плодотворное сотрудничество. Выполненная работа будет оплачиваться сдельно. Стоимость до 10$ за 1000 знаков. Для отбора сочинителя текстов, будет тестовое задание.
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