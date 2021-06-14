Тестирование сервиса оплат

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Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала.

Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Украины. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 200 гривен в день + компенсация всех списаний разумеется. В отклики напишите свой ник в vk или facebook.

4 года назад
Matreshka_Ivan
Иван 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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