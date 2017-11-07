Требуется автор на информационный проект медицинской тематики

Ищу 1 автора для работы над информационным проектом. Медицинское образование приоритет.

Возраст от 25 лет.

Готов платить 50-80 руб за 1000зн без пробелов. Большой объем работ гарантирую (более 1000 ТЗ).

Есть несколько проектов на более чем 1000 статей.

Статьи нужно писать по 1 минимум в 2 дня. Т.е. 15 и более статей в месяц. Объём 8000-20000зн. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!!

Примерное ТЗ с требованиями по написанию я прикрепил (ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО), так что если не уверены в себе - лучше не пишите. Работы будет много, статьи проверяю жестко, поэтому на "дурака" не пройдёт. Человек нужен очень ответственный и не ленивый. Отмазки типа "Не успел" или "Завтра" не принимаются.

Требования к исполнителю:

1. Грамотность.

2. Умение писать живые, легко читаемые тексты.

3. Желание работать и возможность выполнять относительно большие объемы.

4. Умение анализировать статьи конкурентов.

5. Медицинское образование.

ПОРТФОЛИО ПРИКРЕПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! Жду ваших предложений.

Напишите сколько Вы хотите зарабатывать за 1000 зн., исходя из моих требований.

Вышлите в ворде лучшую статью по медицине из портфолио.

Вот требования в видеоформате, прослушайте по порядку:

1. https://yadi.sk/i/hMtPJoPt3MjbmB

2. https://yadi.sk/i/slfLQmOa3Nkxnw

3. https://yadi.sk/i/E0AcNYrj3PArxt

Либо в майле:

1. https://cloud.mail.ru/public/9wgJ/n9gRfBoUF

2. https://cloud.mail.ru/public/MVt1/TUbuJVHqY

3. https://cloud.mail.ru/public/7wAq/hB1tWu2on

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ПРИКРЕПЛЕН!!! ЕГО ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО!!!

ТАКЖЕ ПРИКРЕПИЛ ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ, ЧТОБЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ.

Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1ADQAeewO55c_Al6nXggbvTYCHIOxAdcbZRCuo5qRMRg/edit?usp=sharing

Ссылка на выполненную по всем требованиям статью - https://drive.google.com/open?id=1Z-5Xyu5g_Km0k4bRRW5-6VHODtOcT9cO