Написание продающих текстов, на тему кухни, шкафы-купе, мебель!
Требуется автор на информационный проект медицинской тематики
Ищу 1 автора для работы над информационным проектом. Медицинское образование приоритет.
Возраст от 25 лет.
Готов платить 50-80 руб за 1000зн без пробелов. Большой объем работ гарантирую (более 1000 ТЗ).
Есть несколько проектов на более чем 1000 статей.
Статьи нужно писать по 1 минимум в 2 дня. Т.е. 15 и более статей в месяц. Объём 8000-20000зн. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!!
Примерное ТЗ с требованиями по написанию я прикрепил (ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО), так что если не уверены в себе - лучше не пишите. Работы будет много, статьи проверяю жестко, поэтому на "дурака" не пройдёт. Человек нужен очень ответственный и не ленивый. Отмазки типа "Не успел" или "Завтра" не принимаются.
Требования к исполнителю:
1. Грамотность.
2. Умение писать живые, легко читаемые тексты.
3. Желание работать и возможность выполнять относительно большие объемы.
4. Умение анализировать статьи конкурентов.
5. Медицинское образование.
ПОРТФОЛИО ПРИКРЕПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! Жду ваших предложений.
Напишите сколько Вы хотите зарабатывать за 1000 зн., исходя из моих требований.
Вышлите в ворде лучшую статью по медицине из портфолио.
Вот требования в видеоформате, прослушайте по порядку:
1. https://yadi.sk/i/hMtPJoPt3MjbmB
2. https://yadi.sk/i/slfLQmOa3Nkxnw
3. https://yadi.sk/i/E0AcNYrj3PArxt
Либо в майле:
1. https://cloud.mail.ru/public/9wgJ/n9gRfBoUF
2. https://cloud.mail.ru/public/MVt1/TUbuJVHqY
3. https://cloud.mail.ru/public/7wAq/hB1tWu2on
ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ПРИКРЕПЛЕН!!! ЕГО ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО!!!
ТАКЖЕ ПРИКРЕПИЛ ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ, ЧТОБЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ.
Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1ADQAeewO55c_Al6nXggbvTYCHIOxAdcbZRCuo5qRMRg/edit?usp=sharing
Ссылка на выполненную по всем требованиям статью - https://drive.google.com/open?id=1Z-5Xyu5g_Km0k4bRRW5-6VHODtOcT9cO
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требуется заполнить 40 видео адалт тематики, Вобрать скриншоты, снять галочку с плохих Просмотреть видео, выбрать категории и заполнить: 2 заголовка от 45 симв. описание от 500 символов уникальностью более ...Завершен7 лет назад
- $250
Нужен на постоянную работу копирайтер-рерайтер для написание статей для сайта на тему заработок в сети, инвестиции в интернете, бизнес в интернете. Статья: 3500 - 5000 з.б.п. Тексты должны быть читабельными и интересными. 9 ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать текст для отзывов для Компании. Написать текст 20-и отзывов о поездке. Чем занимается компания? Компания занимается предоствление услуги такси с аэропорта Цюриха. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать уникальные статьи из - видео материала. Видео снимаем мы сами а написать текстовую версию требуется от вас. Наше последнее видео - https://www.youtube.com/watch?v=uGQwfzVUCWs Необходимо, просмотрев видео написать статью, ...Завершен7 лет назад
Написание сео текста на карточку товара по тз из "техзадатора"Завершен8 лет назад
Здравствуйте, друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный буддизму и восточной культуре. Очень важно, чтобы статьи сдавались в оговоренный срок. В ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт7 лет назад
Для сайта elon-musk.ru/ требуется написание статьи. Все подробности кандидату. Перед ответом ознакомьтесь с тематикой статьи на сайте elon-musk.ru/ .Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Требуется человек который, будет находить интересное видео по строительной тематике, про дом, дачу, сад, огород, ремонты, кулинария. брать их с ютуба, копировать ссылку вставлять на сайт и делать короткое описание видео, о чем идёт речь ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Ищу копирайтер, умеющего описывать бизнес процессы. Сейчас стоит задача - взять список из 10 конкурентов и описать их для внутреннего пользования. Объём по 500-1000 символов на конкурента.Завершен8 лет назад