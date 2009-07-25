Требуется грамотно писать информационные статьи

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Завершен36 заявок679 просмотров

Нужен человек, умеющий интересно и грамотно писать информационные статьи.

Присылайте заявки на почту [email protected] с указанием своих цен за тысячизнак.

16 лет назад
kilo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
$3
1 день
Браво, Надежда! С заданием справились на +5. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
92 отзыва
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