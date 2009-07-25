Есть описание, рисунки, ... Нужно написать ТЗ
Требуется грамотно писать информационные статьи
Нужен человек, умеющий интересно и грамотно писать информационные статьи.
Присылайте заявки на почту [email protected] с указанием своих цен за тысячизнак.
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