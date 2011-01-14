Требуется хороший копирайт (художественная ковка)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен45 заявок574 просмотра

Здравствуйте!

Требуется качественный копирайт 4000-5000 знаков с пробелами на тему: ковка, художественная ковка.

Повторяю, требуется именно копирайт. Рерайт, применение синонимайзеров и т.д. неприемлимо.

Буду обязательно проверять уникальность, стиль написания и наличие машинного вмешательства.

ключевые слова, % вхождений и т.д. обговаривается с выбранным исполнителем.

Жду предложений.

14 лет назад
DarkSkyZ
Максим 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$20
1 день
Нататья выполнила текст с учетом всех требований. Результат очень понравился как по стилю так и по техническим нюансам. Спасибо! Рекомендую ))
Максим, обязательно обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад

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