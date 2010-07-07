Требуется контент-менеджер в Воронеже

Нужен автор, способный писать смешные диалоги или сценарии. После этого они будут озвучиваться и под них делаться мульты. Нужно оценить ваш юмор, поэтому обязательно присылайте примеры работ. Если есть возможность еще и озвучить - замечательно! О мультфильмах: Для кого? - ...