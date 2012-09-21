Требуется контролер работы рерайтеров

В нашу команду занимающуюся разработкой интернет – проектов требуется человек, который бы контролировал и организовывал работу рерайтеров. В связи с тем, что нам каждый день требуется большое кол-во контента приходится каждый день привлекать новых людей, давать им работу, контролировать выполнение, проверять на уникальность и соответствие требованиям.

Основные обязанности:

- привлечение к работе новых рерайтеров (через фрилансы и специализированные сайты)

- составление простого по структуре СЯ сайтов (которое и будет ТЗ для рерайтеров)

- раздача тем рерайтерам (работа ведется пакетами, 1 проект (сайт) = 7 пакетов статей, в 1 пакете 10 статей по 1500 зн. б.п. каждая. Мы даем 1-му рерайтеру 1 пакет на 24 часа, нужно прийти к тому чтобы в сутки делался минимум 1 сайт, тоесть были 7 стабильных рерайтеров которые бы делали по 1 пакету)

- контроль чтобы все сдавали в срок

- прием работ, их проверка на уникальность и соответствие требованиям

- оплата работы рерайтеров (на каждый проект мы будет переводить бюджет – 1575 рублей на оплату рерайтов, т.е. мы платим 15р. за 1000 знаков)

- обработка всех статей в 1 файл и передача нам, в нужном виде

Ваше вознаграждение – 500 рублей за 1 проект.

Эта работа подойдет Вам если:

- вы находитесь на связи в интернете минимум 12 часов в день

- пунктуальны, соблюдение сроков для вас – важно

- придерживаетесь принципа «делать качественно или вообще не делать»

Будет хорошо если у вас был опыт подобной работы, ищем ответственного и исполнительного человека для сотрудничества на долгий срок.

p\s сейчас у нас работают 3-4 постоянных рерайтера их контакты будут вам предоставлены, оплата 500 рублей будет при условии что 1 проект будет делаться за 24 часа – в этом заинтересованы все стороны, пока же вы будете вникать в работу \ нанимать людей оплата будет меньше, об этом обговорим индивидуально.

Тут можно посмотреть вакансию для рерайтеров и то как оформляются рерайты – www.free-lance.ru/project...

Оставляйте свои данные, инфо об опыте и контакты (предпочтительнее всего skype, но сойдет и icq, по email и ЛС не связываемся, т.к. в мессенджерах обсудим все детали куда оперативнее)