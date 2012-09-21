Нужен человек который будет писать комменты для товаров в инет магазине музыкального оборудования,выводить посетителей на спорные темы итд. Оплата договорная. Скайп planmeca1 http://www.show-technica.com.ua
Требуется контролер работы рерайтеров
В нашу команду занимающуюся разработкой интернет – проектов требуется человек, который бы контролировал и организовывал работу рерайтеров. В связи с тем, что нам каждый день требуется большое кол-во контента приходится каждый день привлекать новых людей, давать им работу, контролировать выполнение, проверять на уникальность и соответствие требованиям.
Основные обязанности:
- привлечение к работе новых рерайтеров (через фрилансы и специализированные сайты)
- составление простого по структуре СЯ сайтов (которое и будет ТЗ для рерайтеров)
- раздача тем рерайтерам (работа ведется пакетами, 1 проект (сайт) = 7 пакетов статей, в 1 пакете 10 статей по 1500 зн. б.п. каждая. Мы даем 1-му рерайтеру 1 пакет на 24 часа, нужно прийти к тому чтобы в сутки делался минимум 1 сайт, тоесть были 7 стабильных рерайтеров которые бы делали по 1 пакету)
- контроль чтобы все сдавали в срок
- прием работ, их проверка на уникальность и соответствие требованиям
- оплата работы рерайтеров (на каждый проект мы будет переводить бюджет – 1575 рублей на оплату рерайтов, т.е. мы платим 15р. за 1000 знаков)
- обработка всех статей в 1 файл и передача нам, в нужном виде
Ваше вознаграждение – 500 рублей за 1 проект.
Эта работа подойдет Вам если:
- вы находитесь на связи в интернете минимум 12 часов в день
- пунктуальны, соблюдение сроков для вас – важно
- придерживаетесь принципа «делать качественно или вообще не делать»
Будет хорошо если у вас был опыт подобной работы, ищем ответственного и исполнительного человека для сотрудничества на долгий срок.
p\s сейчас у нас работают 3-4 постоянных рерайтера их контакты будут вам предоставлены, оплата 500 рублей будет при условии что 1 проект будет делаться за 24 часа – в этом заинтересованы все стороны, пока же вы будете вникать в работу \ нанимать людей оплата будет меньше, об этом обговорим индивидуально.
Тут можно посмотреть вакансию для рерайтеров и то как оформляются рерайты – www.free-lance.ru/project...
Оставляйте свои данные, инфо об опыте и контакты (предпочтительнее всего skype, но сойдет и icq, по email и ЛС не связываемся, т.к. в мессенджерах обсудим все детали куда оперативнее)
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