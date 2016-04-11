Требуется копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок249 просмотров

Добрый день!

Требуется копирайтер для заполнения контента сайта. Тема сайта - производство арболитовых блоков. Есть книга на эту тему. 

По срокам - на выполнение 2 недели.

Предложения по цене в л.с. и примеры ваших работ.

9 лет назад
GrKos
43 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$5
2 дня
Быстро, качественно, продолжаем сотрудничество!
Приятный заказчик, моментальная оплата! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад