Требуется копирайт

Нужно делать перевод аудиозаметок в текстовый файл с рерайтом (стилизацией текста на знаки препинания и абзацы без изменения смысла) "на лету". Дается пакет аудиофайлов-заметок (доступ через гуглдрайв), который надо переводить очень оперативно в текст и ...