Доброго времени суток! Мне нужна качественная уникализация статей на тему пластиковых окон. Статьи должны быть читабельными и интересными. Общее количество символов на рерайт более 500 тысяч без пробелов. Предлагаю оплату 1$ за 1000 символов уникализированного контента. Хотелось бы в ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Требуется копирайт на тему "Железо ПК".
Пишите стоимость, сроки здесь
От соискателя требуется знание компьютерного железа, умение излагать мысли в письменной форме.
Написание происходит как самостоятельно, так и в составе группы авторов.
Ищу людей с желанием писать на результат, а не ради процесса.
Оплата на долларовый вебмани-кошелек после сдачи и проверки текста.
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