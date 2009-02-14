Требуется копирайт на тему "Железо ПК".

Доброго времени суток! Мне нужна качественная уникализация статей на тему пластиковых окон. Статьи должны быть читабельными и интересными. Общее количество символов на рерайт более 500 тысяч без пробелов. Предлагаю оплату 1$ за 1000 символов уникализированного контента. Хотелось бы в ...