Требуется копирайт на тему Железо ПК

$100
КопирайтингЗавершен38 заявок513 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется копирайт на тему "Железо ПК".

Пишите стоимость, сроки здесь

От соискателя требуется знание компьютерного железа, умение излагать мысли в письменной форме.

Написание происходит как самостоятельно, так и в составе группы авторов.

Ищу людей с желанием писать на результат, а не ради процесса.

Оплата на долларовый вебмани-кошелек после сдачи и проверки текста.

15 лет назад
petr
Петр 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
djvaldis
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Дмитрий - очень опытный копирайтер, работающий максимально быстро и качественно. Выполнил мне огромный объем работы, и я очень рад сотрудничеству с ним. Рекомендую как очень порядочного и ответственного работника.
Петр - отличный заказчик. Платит по факту получения работы и в полном объеме. Всем рекомендую.
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