Требуется копирайтер

КопирайтингЗавершен21 заявка715 просмотров
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Требуется копирайтер для написания текстов по 4500-5500 знаков.

От вас стоимость за 1000 знаков.

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13 лет назад
dukonst
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
Дмитрий отлично справился с работой. Все выполнил в кратчайшие сроки. Адекватно реагировал на неточности в ТЗ.
Был рад работать с Константином. Терпеливо разъяснял все вопросы касательно вакансии, своевременно оплатил работу. Рекомендую.
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