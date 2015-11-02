Требуется копирайтер на долгосрочное сотрудничество

Всем доброго времени суток! Ищу дисциплинированного, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный строительству и другим смежным темам.

Я настроен на долгосрочную, дружественную совместную работу.

Желательно чтобы бы вы не по наслышке разбирались в теме строительства, современных строительных материалах и технологиях.

Приветствуются реальные практические знания в области электрики и сантехники. Образование по данным тематикам будет только плюсом.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на длительный период вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-20 штук в месяц размером 4000–8000 символов в зависимости от раскрываемой темы.

С развитием блога, количество статей потребуется больше.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо за потраченное время! Жду ваших предложений.