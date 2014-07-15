Требуется копирайтер на постоянную работу

Для написания текстов на медицинскую тематику (лечение в Германии, онкология, стоматология, пластическая хирургия, эндопротезирование, реродуктивная медицина и т.д.) на постоянной основе требуются рерайтеры-копирайтеры.

Условия работы:

- 1$ за 1000 знаков. (без пробелов). Возможно, это не самая высокая оплата за работу, но мы отдаем приоритет минимальной цене, поскольку проект подразумевает долгосрочное сотрудничество. Вы будуте регулярно обеспечены работой на год и более

- Объем статей - 550 слов

- Необходимо написание 1-2 статьи в день.

- Уникальность текста желательно 100% по text.ru

- Статьи должны быть четко структурированы, качественные по написанию и информативности.

отсутствие всякой воды и т.д

- Если Вы владеете немецким языком, или в крайнем случае английским, это будет дополнительным плюсом

Сначала Вы пишете пробную статью на заданную тему. Если все устраивает – уникальность высокая, и статья не отклоняется от темы, то я оплачиваю эту статью как обычную и начинаем сотрудничество. Если Ваша статья нам не подойдет - она остается у Вас, как Ваша интеллектуальная собственность.

Ждем Ваших заявок!