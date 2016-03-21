Требуется копирайтер на проект

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок245 просмотров

Написание текста по тематике студенчество, лайфхак для студентов и так далее. 

Оплата 30р/1000 збп

По дополнительным вопросам - пишите в ЛС. 

9 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров