Требуется копирайтер на женский блог

Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Открывается вакансия копирайтера для женского блога. Работа будет на постоянной основе, на длительный срок. Объем около 20 статей в месяц.

Статьи должны быть полезными, структурированными, содержать максимум информации, а не размазываться тонким слоем.

В статье должен быть диалог с читателем, статья должна цеплять, содержать юмор.

Статьи будут на различную тематику: красота, здоровье, спорт, психология, личностное развитие. Блог нацелен на думающую аудиторию, поэтому статей в духе "похудеть за 1 день" и "совместимость знаков зодиака" не будет.

Оплата - 50 рублей за 1000 знаков. При успешной работе и развитии блога (а это зависит от Вас), будет повышение оплаты.

Для отклика на вакансию, прошу выполнить прикрепленное ТЗ, хотя бы 2000-3000 знаков.

Если вакансия висит, значит она открыта и актуальна. Все подробности в ТЗ.