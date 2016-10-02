Требуется копирайтер на женский блог

КопирайтингЗакрыт8 заявок691 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Открывается вакансия копирайтера для женского блога. Работа будет на постоянной основе, на длительный срок.  Объем около 20 статей в месяц.

Статьи должны быть полезными, структурированными, содержать максимум информации,  а не размазываться тонким слоем.  

В статье должен быть диалог с читателем, статья должна цеплять, содержать юмор. 

Статьи будут на различную тематику: красота, здоровье, спорт, психология, личностное развитие. Блог нацелен на думающую аудиторию, поэтому статей в духе "похудеть за 1 день" и "совместимость знаков зодиака" не будет.

Оплата - 50 рублей за 1000 знаков. При успешной работе и развитии блога (а это зависит от Вас), будет повышение оплаты.

Для отклика на вакансию, прошу выполнить прикрепленное ТЗ, хотя бы 2000-3000 знаков.  

Если вакансия висит, значит она открыта и актуальна. Все подробности в ТЗ.

7 лет назад
werewolph
Владимир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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