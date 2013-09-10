Требуется копирайтер на женский сайт

Разыскиваются копирайтеры для долгосрочного сотрудничества.

Направление деятельности - написание интересных статей для сайта женской тематики на темы: красота, здоровье, косметика, стиль и мода, уход за лицом, телом, волосами, отношения и т.д.

Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки.

Пол — женский.

Минимальный объем 5+ статей в неделю. Интересует только долгосрочное сотрудничество.

Условия работы:

1. Выдается тема статьи. Необходимо написать статью по этой теме в объеме 3000 символов без пробелов. Тема статьи по сути является ключевым словом и надо грамотно повставлять его в текст.

2. Найти под статью 3 картинки (приличного качества, без водяных знаков),

3. Разместить статью на сайте (Joomla, все объясним, покажем).

4. Вставить в статью 1-2 ссылки на другие страницы сайта (самостоятельно подобрать).

5. Прислать ссылку на статью, получить вознаграждение.

Оплата по договоренности (за 1 статью от 250 рублей).