Требуется копирайтер на женский сайт

КопирайтингЗавершен66 заявок834 просмотра
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Разыскиваются копирайтеры для долгосрочного сотрудничества.

Направление деятельности - написание интересных статей для сайта женской тематики на темы: красота, здоровье, косметика, стиль и мода, уход за лицом, телом, волосами, отношения и т.д.

Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки.

Пол — женский.

Минимальный объем 5+ статей в неделю. Интересует только долгосрочное сотрудничество.

Условия работы:

1. Выдается тема статьи. Необходимо написать статью по этой теме в объеме 3000 символов без пробелов. Тема статьи по сути является ключевым словом и надо грамотно повставлять его в текст.

2. Найти под статью 3 картинки (приличного качества, без водяных знаков),

3. Разместить статью на сайте (Joomla, все объясним, покажем).

4. Вставить в статью 1-2 ссылки на другие страницы сайта (самостоятельно подобрать).

5. Прислать ссылку на статью, получить вознаграждение.

Оплата по договоренности (за 1 статью от 250 рублей).

10 лет назад
akaplenko
Андрей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Ольга написала мне на сайт уже больше 300 статей. Все всегда аккуратно, грамотно и согласно требованиям
Отличный заказчик! На самом деле очень приятно работать с Андреем. Очень приятный в общении. Лаконично объяснил - что и как нужно делать. Дал очень четкое и понятное ТЗ. Оплата моментальная. Рекомендую сотрудничество с ним!
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