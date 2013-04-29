Требуется написание коммерческого предложения

С Юлией работать легко и приятно. Понимает задание без лишних слов. Всегда качественно и в срок выполняет задание. Очень комфортно работать с этим человеком. Это не первый проект, и думаю далеко не последний. Всем советую, Юлия мастер своего дела. Спасибо огромное за понимание и качество исполнения!!