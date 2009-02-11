Требуется написание статей на французком

Нужно: Написать SEO-оптимизированный текст для заглавной страницы сайта и "О сайте" по тематике "Уход за ребенком" до 500 символов для главной и 2.000 для "О сайте". Сайт новый, поэтому на 1,5 года сильно не акцентироваться. Ссылка на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для периодического сотрудничества ищу исполнителя который мог бы писать статьи на французком на различные тематики.
Прошу от вас тарифы и примеры.
прекрасного дня !
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