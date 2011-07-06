Требуется написать 4 сео-статьи на юрид. тематику.

Требуется написать 4 сео-статьи на юридическую тематику по 2 тыс. знаков каждая.

Всего 8 тыс. знаков, по 2.5$/1 тыс. (20$)

На укр. языке.

Темы для статьей:

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1. Текст на главную стр. (статья уже есть, надо только сделать качественный рерайт..Ссылку на статью предоставлю исполнителю)

2. Земельна реформа плюси мінуси (в змісті - продаж сільськогосподарської землі)

3. Юридичні послуги у сфері аграрного бізнесу (в змісті - наше місце і роль в забезпеченні успіху аграрії)

4. Оренда та продаж сільськогосподарської землі, правові аспекти