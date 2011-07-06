Требуется написать 4 сео-статьи на юрид. тематику.

Приветствую! Требуется рерайт высокой уникальности об услугах салона красоты. Предпочтение отдам дамам. Объем большой, поэтому выберу несколько исполнителей. Указывайте ваши пожелания по оплате. Работа будет выглядеть следующим образом. Я даю вам исходник, а вы его сокращаете до ...
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Требуется написать 4 сео-статьи на юридическую тематику по 2 тыс. знаков каждая.
Всего 8 тыс. знаков, по 2.5$/1 тыс. (20$)
На укр. языке.
Темы для статьей:
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1. Текст на главную стр. (статья уже есть, надо только сделать качественный рерайт..Ссылку на статью предоставлю исполнителю)
2. Земельна реформа плюси мінуси (в змісті - продаж сільськогосподарської землі)
3. Юридичні послуги у сфері аграрного бізнесу (в змісті - наше місце і роль в забезпеченні успіху аграрії)
4. Оренда та продаж сільськогосподарської землі, правові аспекти
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