Требуется написать качественную статью.

Требуется написать статью для сайта посвященному автомобилям и мото-тематике. Приоритетно писать обзоры различных передовых автомобилей, концепт-каров или просто красивых и мощных машин, а также мотоциклов.

Также это могут быть статьи по эксплуатации авто или мото-техники, новости авто и мото мира. Материала много в сети, описывайте машины и мотоциклы, которые вам понравились больше всего - главное уникальные тексты, это основное требование.......

Не забывайте писать заголовок статьи, а если описываете модель авто или мотоцикла, то укажите ее в заголовке и тексте пару раз.

Стоимость статьи: 100 руб

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