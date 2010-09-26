Требуется написать качественную статью.

$50
КопирайтингЗакрыт10 заявок482 просмотра
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Требуется написать статью для сайта посвященному автомобилям и мото-тематике. Приоритетно писать обзоры различных передовых автомобилей, концепт-каров или просто красивых и мощных машин, а также мотоциклов.

Также это могут быть статьи по эксплуатации авто или мото-техники, новости авто и мото мира. Материала много в сети, описывайте машины и мотоциклы, которые вам понравились больше всего - главное уникальные тексты, это основное требование.......

Не забывайте писать заголовок статьи, а если описываете модель авто или мотоцикла, то укажите ее в заголовке и тексте пару раз.

Стоимость статьи: 100 руб

Количество символов: 2000

13 лет назад
aleksandr1910
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
stellochka
Элина 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Steptext
Степан 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
hanna-10
Галина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$3
1 день
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