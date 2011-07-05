Требуется написать несколько текстов

Здравствуйте уважаемые копирайтеры/рерайтеры. Нужен очень качественный (заплачу хорошо, но важно чтобы вы разбирались в теме) рерайтинг статей на тему web-разработки, проектирование сайтов, продвижения и т.д. Текст будет проверятся на уникальность и корректором на грамматические/стилевые ошибки. Пишите сумму ...
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Тематика: мебель
какие расценки и опыт работы?
писать надо заново - есть только направление текста
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