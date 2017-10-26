Требуется написать правила и соглашение для сайта.

Нужен осмысленный читабельный текст Сначала пишем про полезные свойства и состав. А потом уже про происхождение и отличие каждого сорта: Аджва, Анбар, Cуккари, Maджуль, Сагай, Сафави, Суфри, Тамари Жду исполнителя ...