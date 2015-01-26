Требуется написать текст порядка 5к символов

Необходимы статьи об алиментных выплатах (алименты на детей, супругов, других родственников, оформление, размер, способы уплаты, задолженность, ответственность за неуплату и т.д. и т.п.) в России. Требования к исполнителю: необходимо разбираться в теме, писать доходчиво и понятно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте Наталья.
Вы ранее уже писали тексты для моего сайта.
Хочу чтобы вы вновь порадовали меня достойными текстами для разделов сайта =)
Нужно создать описание для следующих разделов:
http://fonwall.ru/catalog/money/
http://fonwall.ru/catalog/motorcycle/
http://fonwall.ru/catalog/erotica/
Наталья, если вам не приятно писать описание к последнему в самом конце разделу, ничего страшного я закажу описание у мужика =)
Я ранее писал вам сколько вы берете за тексты. Вы ответили что 2$ за 1к символов
2 * 1.5 * 3 = 9$
Я заплачу вам 10$
По сроком не принципиально, если вы заняты, я готов подождать. Выполнение задания в течении недели или двух, меня вполне устроит.
Спасибо.
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