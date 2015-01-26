Требуется написать текст порядка 5к символов

$10
КопирайтингЗавершен1 заявка116 просмотров
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Здравствуйте Наталья.

Вы ранее уже писали тексты для моего сайта.

Хочу чтобы вы вновь порадовали меня достойными текстами для разделов сайта =)

Нужно создать описание для следующих разделов:

http://fonwall.ru/catalog/money/

http://fonwall.ru/catalog/motorcycle/

http://fonwall.ru/catalog/erotica/

Наталья, если вам не приятно писать описание к последнему в самом конце разделу, ничего страшного я закажу описание у мужика =)

Я ранее писал вам сколько вы берете за тексты. Вы ответили что 2$ за 1к символов

2 * 1.5 * 3 = 9$

Я заплачу вам 10$

По сроком не принципиально, если вы заняты, я готов подождать. Выполнение задания в течении недели или двух, меня вполне устроит.

Спасибо.

9 лет назад
Ms-Dred
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Наталья как всегда порадовала отличными текстами и с приятными ценами на них. Отличный исполнитель!
Ответственный заказчик, с которым не приходится беспокоиться о нечеткости ТЗ или об оплате. Все четко и вовремя!
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