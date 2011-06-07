Требуется наполнение сайта новостями.

От вас - 3 письма в день на почту. В каждом 7 статей с новостями, каждая по 1500 знаков и каждая с фотографией 340*255.

Работа - 7 дней в неделю. Оплата раз в 15 дней, 3000 руб. Письма должны приходить в обязательном порядке каждый день. Первое до 9:00 мск, второе до 12:00 и третье до 14:30 по мск.

Повторяю, оплата - 3000 рублей за 15 дней работы, оплата не обговаривается.

Работа постоянная, если будете справляться.

Так же возможно разделение работы между тремя исполнителями, каждому будет назначено время приема новостей.

Просьба не писать однотипные сообщения, не предлагать свою стоимость - не тратьте мое время, которое пойдет на удаление ваших заявок.

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Политика (мир), Экономика (мир), Наука(россия,мир) ,Интернет и IT (Россия ,мир), Общества,Баскетбол