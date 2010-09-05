Требуется наполнение сайта рерайтом - Танцы

Добрый день. Нужны статьи для сайта по эвакуации машин в Москве. Уникальные, с включением ключевиков. Статьи на сайт нужны каждый месяц. Оплата только Яндекс Деньги. Стаьи не в контект, а раздел новости, рерайт и т.д. ...