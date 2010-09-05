Требуется наполнение сайта рерайтом - Танцы

$52
КопирайтингЗакрыт16 заявок334 просмотра
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Доброго.

Требуется наполнение сайта глубоким рерайтом, тематика сайта - Танцы (виды танцев).

Сам сайт http://atmosfera-dance.ru

внизу есть разделы танцев, требуется к каждому танцу (по возможности) отрерайтить по статье, но не общей, общие уже там есть.

Статьи 1500 буков без пробелов.

Цена указана в проекте, срок 7 дней.

60 статей.

Цена указана в проекте!

13 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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