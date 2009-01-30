Требуется наполнение сайтов тематическим контентом. (копипаст)

Сайтов очень много и каждый день появляются новые, работа будет постоянная если не будете лениться и меня все устроит со сроками.

Готов платить 1 цент за новость без картинки, новость от 1500 символов.

В день требуется размещать не менее 500 новостей, с меня только тема и доступ к админке сайтов.

Работы много, цена не обсуждается.

Оставляйте icq, scype , я свяжусь