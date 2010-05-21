Требуется новостник-рерайтер на интернет портал

КопирайтингЗакрыт16 заявок477 просмотров
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На интернет портал требуется новостник. необходимо писать небольшие новости на темы: в России, в мире, светская жизнь, происшествия.... оплата за 1000 просмотров 2 раза в месяц вебмани. график работы свободный. оставляйте координаты здесь или пишите в асю 577002481

14 лет назад
zaznobina
Елена 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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