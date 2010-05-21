Требуется новостник-рерайтер на интернет портал

Требуется копирайтер на помесячную оплату. Обязанности: написание 1 новости на медицинскую тематику в день. Писать необходимо каждый день актуальную и самую интересную для среднего пользователя информацию. Размер 1 новости около 500-1000 знаков. От вас сумма за которую ...