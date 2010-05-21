Требуется новостник-рерайтер на интернет портал

Требуется копирайтер на помесячную оплату. Обязанности: написание 1 новости на медицинскую тематику в день. Писать необходимо каждый день актуальную и самую интересную для среднего пользователя информацию. Размер 1 новости около 500-1000 знаков. От вас сумма за которую ...
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На интернет портал требуется новостник. необходимо писать небольшие новости на темы: в России, в мире, светская жизнь, происшествия.... оплата за 1000 просмотров 2 раза в месяц вебмани. график работы свободный. оставляйте координаты здесь или пишите в асю 577002481
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