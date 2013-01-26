Требуется переводчик французского и английского

КопирайтингЗакрыт16 заявок349 просмотров
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Требуется переводчик французского и английского - девушка.

Французский - короткие фразы.

Английский - участие в переписке с англоязычными печатными изданиями.

11 лет назад
best7
48 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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