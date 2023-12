Требуется придумать название домена

# 1 — $

Требуется придумать оригинальное название домена для сайта фотографа,

Не хочется получить банальное название, поэтому сразу отказываемся от употребления имени фотографа и приставки foto, желательно чтобы просто было что-то оригинальное и хорошо запоминающееся, например:

paparazzi

monday

flashlight

you remember me

you know me

и так далее ....

Желательно чтобы имя было свобоно в зоне .ru но можно рассмотреть и .com, .net, ругие зоны не рассмотриваются, обязательо проверяйте и указывайте в Вашем предложении в каких из перечисленных зон свободен предлагаемый Вами домен.

Спасибо за внимание.

Приз автору лучшего домена: 50$