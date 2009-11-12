Требуется придумать название домена

Здравствуйте. Срочно нужен копирайт. 3000 символов. Плачу 6 долларов. Нужно выполнить через 2-3 часа. Тематики: Флеш-диски Ася - 420940369
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется придумать оригинальное название домена для сайта фотографа,
Не хочется получить банальное название, поэтому сразу отказываемся от употребления имени фотографа и приставки foto, желательно чтобы просто было что-то оригинальное и хорошо запоминающееся, например:
paparazzi
monday
flashlight
you remember me
you know me
и так далее ....
Желательно чтобы имя было свобоно в зоне .ru но можно рассмотреть и .com, .net, ругие зоны не рассмотриваются, обязательо проверяйте и указывайте в Вашем предложении в каких из перечисленных зон свободен предлагаемый Вами домен.
Спасибо за внимание.
Приз автору лучшего домена: 50$
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