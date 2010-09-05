Требуется рерайт 30 статей тематика - Стройка

Подобрать доменное имя для интернет-магазина (интернет-сайта), предлагающего к продаже кулоны, мелкую бижутерию, недорогие украшения и т.п. Имя должно быть запоминающимся и лёгким для набора на клавиатуре. Домен должен быть в зоне RU обязательно. Не нужны варианты доменных имён ...