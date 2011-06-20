Требуется рерайт блока статей по валюте

Требуется: 1. Поиск информации по заданной тематике в интернете на русско- и англоязычных сайтах. 2. Сведение полученной информации в один материал. 3. Рерайт в двух экземплярах – на русском и английском языках. 4. Дополнительно: Поиск фотографий по этой же тематике и их обработка ...