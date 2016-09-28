Требуется рерайт контента, тема ремонта автомобиля (АКПП,Вариаторы)

КопирайтингЗавершен1 заявка117 просмотров
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Имеются два текста на темы  1. Ремонт АКПП и 2. Ремонт вариаторов. В каждом тексте содержитcя информация о процессе ремонта, диагностики, замене масла в агрегатах и т.д. 

В одном документе про вариаторы знаков без пробелов примерно 7400

В другом документе про АКПП знаков без пробелов примерно 3500

То есть всего надо примерно 11000  - 12000  знаков (можно даже больше, но ненамного (процентов на 30%) - всё оплачу)

Надо произвести рерайт этих текстов для уникализации контента (для поисковых систем)

Для примера могу предоставить ещё пару вариантов этих же текстов, которые сам рерайтил (для примера)

7 лет назад
maximm
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
VicThor
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$7
1 день
Текст написан грамотно, уникально. Видно что человек хорошо владеет темой. Спасибо!
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