Требуется рерайт контента, тема ремонта автомобиля (АКПП,Вариаторы)

Имеются два текста на темы 1. Ремонт АКПП и 2. Ремонт вариаторов. В каждом тексте содержитcя информация о процессе ремонта, диагностики, замене масла в агрегатах и т.д.

В одном документе про вариаторы знаков без пробелов примерно 7400

В другом документе про АКПП знаков без пробелов примерно 3500

То есть всего надо примерно 11000 - 12000 знаков (можно даже больше, но ненамного (процентов на 30%) - всё оплачу)

Надо произвести рерайт этих текстов для уникализации контента (для поисковых систем)

Для примера могу предоставить ещё пару вариантов этих же текстов, которые сам рерайтил (для примера)