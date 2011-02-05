Требуется SEO-копирайтер

КопирайтингЗакрыт13 заявок396 просмотров
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Нуждаюсь в грамотном копирайтере для постоянного сотрудничества.

Статьи должны соответствовать всем правилам SEO-текстов:

- ёмкость.

-тексты должны быть активными, для людей.

- тексты должны быть оптимизированы под ПМ (теги, ключевые фразы, слова).

Помимо этого, должны быть соблюдены правила составления текста для интернета.

Итогом вашей работы должен быть документ Word с интересной статьей, разделенной на небольшие абзацы. По возможности, имеющей заголовки. В тексте должны быть выделены все ключевые фразы и отдельные ключевые слова, которые я буду предоставлять перед написанием статьи/обзора.

На сегодняшний день, тематика текста: клубная электронная музыка, вечеринки, рэйвы и т.п.

Оплата: договорная.

Прежде чем мы начнём работать, хочется увидеть примеры аналогичных работ, дабы не терять своё и ваше время.

Человек нужен тот, чьи тексты действительно годятся для скорейшего продвижения сайта. От них должен быть толк.

13 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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