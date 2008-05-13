Требуется составить 200 названий и описаний

РЕКОМЕНДАЦИИ: 1. Название не должно состоять более чем из 2-х слов, быть «ярким», хорошо-запоминаемым, благозвучным. 2. Желательно, чтобы название отражало деятельность фитнес-центра, ассоциироваться с фитнесом, спортом, здоровым образом жизни и т.п., ...