Требуется составить 200 названий и описаний

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок284 просмотра

Итак, нужно написать 200 названий и описаний для сайта! Использовать ключевые слова: алмазная резка, алмазное бурение, алмазное сверление. Сам сайт: http://almaz-job.ru/ ! Например одно готовое это:

1)Название сайта полное: макс 255 символов

2)Название сайта среднее: макс 70 симв.

3)Название сайта краткое: макс 50 симв.

4)Описание сайта полное: макс 1000 симв.

5)Описание сайта среднее: макс 250 симв.

6)Описание сайта краткое: макс 150 симв.

Это ОДНО и так 200 штук!

Жду ваши предложения!

17 лет назад
NoNamerz
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Elena_Sh
Елена 
41 год
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 отзывов
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Elena_Sh
Елена 
41 год
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 отзывов
17 лет назад