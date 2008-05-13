Уже имеется техническое задание. Нужно на основе него выполнить: - поэтажный план с расположением оборудования (в MS Visio, всего 5 этажей + 3 этажа (2 здания)) - сравнительный анализ аналогичного оборудования разных ...
Требуется составить 200 названий и описаний
Итак, нужно написать 200 названий и описаний для сайта! Использовать ключевые слова: алмазная резка, алмазное бурение, алмазное сверление. Сам сайт: http://almaz-job.ru/ ! Например одно готовое это:
1)Название сайта полное: макс 255 символов
2)Название сайта среднее: макс 70 симв.
3)Название сайта краткое: макс 50 симв.
4)Описание сайта полное: макс 1000 симв.
5)Описание сайта среднее: макс 250 симв.
6)Описание сайта краткое: макс 150 симв.
Это ОДНО и так 200 штук!
Жду ваши предложения!
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