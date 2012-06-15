Требуется составить Техническое задание

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки118 просмотров

Делали сайт без договора, появились разногласия с заказчиком. У финиша решили сделать бумажки. Вечная история.

Сайт почти готов. Требуется составить ТЗ, которое будет крепиться к договору.

Оставьте контакты, кратко опишите свой опыт в подобных делах.

Напишу, уточню детали. договоримся о сроках и стоимости.

13 лет назад
whiterogue
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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