Требуется составить Техническое задание

Необходима статья о влиянии Ниндзя Шуз на организм человека. В стиле "Почему Ниндзя шузы?" http://liveshoes.com.ua/ninja-shoes О чем должна быть статья. На ногах есть точки. Которые стимулируются при ходьбе. http://www.zdorovie-vsem.ru/refleksoterapia.htm Упор ...