Тема работы: Искусственный интеллект (информатика) Объем работы: 3 Срок выполнения: 1 день Уникальность Антиплагиат от 50%, адвего и проч. не интересуют Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создавать тексты-описания для сайтов о новостройках СПб, Москва
1)Поиск информации, источники – сайты застройщиков, проектные декларации.
2)На основе собранной информации пишется описание новостройки, title и description.
Размер 1-го описания 1000-1500 знаков.
Объемы от 10-30 тыс. знаков в неделю, оплата раз в неделю.
Требования:
1) Грамотный русский язык.
2) Уникальные, читабельные тексты.
3) Умение разобраться в специфике темы жилищного строительства, строительных терминов.
4) Рассматриваются только кандидаты, готовые на долгосрочное сотрудничество (от полугода).
При качественном выполнении работы возможно сотрудничество по написанию новостей по строительной тематике.
Тестовое задание: написать title, descr и описание для объекта ЖК «Прогресс», сайт застройщика – mavis.ru/ (Для данного ЖК текст уже имеется, поэтому ни один из результатов тестовых заданий не будет использован)
Цена – 100-150 руб. за 1000 знаков, по договоренности.
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