Требуется создавать тексты-описания для сайтов о новостройках СПб, Москва

1)Поиск информации, источники – сайты застройщиков, проектные декларации.

2)На основе собранной информации пишется описание новостройки, title и description.

Размер 1-го описания 1000-1500 знаков.

Объемы от 10-30 тыс. знаков в неделю, оплата раз в неделю.

Требования:

1) Грамотный русский язык.

2) Уникальные, читабельные тексты.

3) Умение разобраться в специфике темы жилищного строительства, строительных терминов.

4) Рассматриваются только кандидаты, готовые на долгосрочное сотрудничество (от полугода).

При качественном выполнении работы возможно сотрудничество по написанию новостей по строительной тематике.

Тестовое задание: написать title, descr и описание для объекта ЖК «Прогресс», сайт застройщика – mavis.ru/ (Для данного ЖК текст уже имеется, поэтому ни один из результатов тестовых заданий не будет использован)

Цена – 100-150 руб. за 1000 знаков, по договоренности.