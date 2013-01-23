Требуется создавать тексты-описания для сайтов

КопирайтингЗакрыт14 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создавать тексты-описания для сайтов о новостройках СПб, Москва

1)Поиск информации, источники – сайты застройщиков, проектные декларации.

2)На основе собранной информации пишется описание новостройки, title и description.

Размер 1-го описания 1000-1500 знаков.

Объемы от 10-30 тыс. знаков в неделю, оплата раз в неделю.

Требования:

1) Грамотный русский язык.

2) Уникальные, читабельные тексты.

3) Умение разобраться в специфике темы жилищного строительства, строительных терминов.

4) Рассматриваются только кандидаты, готовые на долгосрочное сотрудничество (от полугода).

При качественном выполнении работы возможно сотрудничество по написанию новостей по строительной тематике.

Тестовое задание: написать title, descr и описание для объекта ЖК «Прогресс», сайт застройщика – mavis.ru/ (Для данного ЖК текст уже имеется, поэтому ни один из результатов тестовых заданий не будет использован)

Цена – 100-150 руб. за 1000 знаков, по договоренности.

11 лет назад
andrey984
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Эссе на тему искуственный интеллект

    Тема работы: Искусственный интеллект (информатика) Объем работы: 3 Срок выполнения: 1 день Уникальность Антиплагиат от 50%, адвего и проч. не интересуют Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу рерайтеров

    $250

    Требуются рерайтеры. Для написания статей по разным тематикам. Исходный материал предоставляю сама. Работа постоянная, объемы – большие. Стоимость: 25 руб. за 1000 знаков без пробелов Оплата через Яндекс деньги

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества.

    $2500

    Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества, готов платить от 1.3 у.е. за 1000 знаков (максимум 1.6 у.е. за 1000 знаков). Учет без пробелов, проверять можно Адвего или etxt кто как привык. Шингл проверки обычно не ниже ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт статей

    $50

    Требуется рерайт статей объемом как минимум 2000 знаков без пробелов на темы дизайн интереьеров, культура, музыка, техника, авто, гаджеты. Подойдут любые околотематические статьи, нужно вписать в них ключи 3 раза+1 раз в заголовок, ключи будут ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт

    Меня интересует два вида обзоров, в зависимости от того, для какого сайта он пишется. Если для романтического, то по заданной ключевой фразе пишем интересный обзор, и вставляем во второй абзац текста ключевую фразу, выделяя ее жирным ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтеры и рерайтеры

    Добрый день, Ищу помощников на копирайтинг и рерайтинг. Предпочтение отдаю девушкам в силу специфики текстов (медицина, женские темы и т.п.) Писать нужно грамотно и складно. И это главные требования. Т.е. если вы грешите громоздкими конструкциями, стилистическими, орфографическими ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад