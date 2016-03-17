Здравствуйте! Нам требуются профессиональные копирайтеры для написания текстов на сайт о такси Внуково. Ищем только частных исполнителей,услуги студий не интересуют. Мы не веб-студия,а группа компаний, поэтому тексты нужны только для нашего проекта. ...
Требуется срочный копирайтинг на тему туризма
Требуется срочный копирайтинг на тему туризма. Оплата 40 руб. Кзнак. Грамотность обязательна.
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