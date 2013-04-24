Набираю команду рерайтеров/копирайтеров. Рассмотрю заявки новичков. Требуется выполнение тестового (оплачивается). Пишите свои цены - преимущество - не более 1$/1000 збп.
Требуется текст на хоккейную тематику
Требуется грамотный копирайтер.
В тексте потребуется указать ключевые слова.
Объем 3000
Возможно постоянное сотрудничество.
Предлагайте цены.
Оплата Киви.
Или встреча в СПБ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг62 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется до завтрашнего утра, 9:00 по Москве, выполнить рерайт 10 000 збп. по системе антиплагиат до 85-90%. Тексты на юридическую тематику. Могу раскидать на несколько исполнителей. Пишите какой объем возьмете и цену 1000 збп. Оплата ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Необходимо сделать 15 текстов под ключи. Объем каждого текста зависит от количества ключей, хотелось бы упомянуть каждый ключ не менее 10 раз. Берете сайтов-лидеров по поисковой выдаче тексты по тематики ключей, ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется рерайт для сериалов. Исходников для рерайта у меня нет,заполнение в админке сайта,админка очень простая и удобная. Текст для каждого сериала нужен порядка 1500 знаков.Главное уникальность,желательно читабельность. Требования к тексту:если название сериала ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Надо написать несколько текстов по ветеринарии. Текст нужен для бесплатной рассылки советов по уходу за животными. Все должно быть в краткой форме, но интересно и полезно для хозяев. Главная идея всего текста - обязательно обращайтесь ...Завершен12 лет назад
- $160
Требуется наполнить емейл-рассылку «Лучшие советы по использованию компьютера от компании IObit». Каждый выпуск дает полезный совет на одну тему по работе с Windows. В рассылке 8 выпусков, которые рассказывают ...Завершен12 лет назад
Необходимо 25-27 т. текста (описание свойств товаров). Просьба указывать свою стоимость за 1 т.знаков и сроки исполнения.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо набрать отсканированный текст и выполнить его рерайт (уникальность 50-70%). Текст представлен в виде формата А5, примерно 38-40 страниц (страницы содержат изображения и таблицы). В проекте прошу указывать цену за 1000 знаков.Завершен12 лет назад
Нужна уникальная статья описательного характера с использованием ключевиков о некоторых коллекциях керамической плитки. Очень желательно ориентироваться в теме. Оплата только Yandex кошелек.Завершен12 лет назад