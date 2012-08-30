Требуется ежедневный рерайтинг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен48 заявок536 просмотров

Требуется рерайтер ДЕВУШКА, для ежедневного рерайтинга новостей и статей по следующим темам:

Мода и красота

Шоу-бизнес

Политика

Экономика

Недвижимость

Бизнес

Внимание! Нахождение в Skype или ICQ ежедневно, обязательно.

Оплата в Webmoney.

Жду ваши предложения и цены.

13 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

madam_barmaley
Ирина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Отличный рерайтер. Все сделала в срок и качественно.
Хороший работодатель, лояльный, уровновешенный.Четкие задания, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

madam_barmaley
Ирина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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