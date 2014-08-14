Требуются авторы для написания статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок448 просмотров

На новый портал требуются авторы для написания статей по платежным системам (Webmoney, QIWI, ЯД, PayPal..).

Нужны люди, которые имеют опыт пользования электронными кошельками и/или быстро могут разобраться в работе с системой, и подробно описать нюансы работы.

Схема работы:

- вы получаете детальное ТЗ с требованиями по объему статьи и вхождением ключевых фраз

- пишете материал в соответствии с ТЗ

- добавляете скриншоты, картинки, при наличии – видео (обсудим)

Требования:

- Грамотность!!

- пунктуальность, ответственность, порядочность

- Интерес к тематике сайта

- Быть на связи через Skype.

- Вовремя сдавать работу.

- Объемы — примерно 5000-15000 символов в день.

От нас:

- Постоянные заказы

- Регулярные выплаты

- Подробное ТЗ

- Интересные темы

- Помощь редактора (в случае возникновения вопросов)

Информация в материалах должна быть достоверной.

Оплата за 1000 знаков (без пробелов) –35 руб., через месяц успешной работы - 40 руб.

Предполагаемый месячный бюджет – 10-15 тыс. рублей.

При успешном сотрудничестве возможно повышение ставки, карьерный рост к должности редактора или эксперта.

При ответе на проект указывайте соответствие требованиям и примеры работ.

Написание статей
11 лет назад
777Red777
Кисиль 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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