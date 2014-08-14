На новый портал требуются авторы для написания статей по платежным системам (Webmoney, QIWI, ЯД, PayPal..).

Нужны люди, которые имеют опыт пользования электронными кошельками и/или быстро могут разобраться в работе с системой, и подробно описать нюансы работы.

Схема работы:

- вы получаете детальное ТЗ с требованиями по объему статьи и вхождением ключевых фраз

- пишете материал в соответствии с ТЗ

- добавляете скриншоты, картинки, при наличии – видео (обсудим)

Требования:

- Грамотность!!

- пунктуальность, ответственность, порядочность

- Интерес к тематике сайта

- Быть на связи через Skype.

- Вовремя сдавать работу.

- Объемы — примерно 5000-15000 символов в день.

От нас:

- Постоянные заказы

- Регулярные выплаты

- Подробное ТЗ

- Интересные темы

- Помощь редактора (в случае возникновения вопросов)

Информация в материалах должна быть достоверной.

Оплата за 1000 знаков (без пробелов) –35 руб., через месяц успешной работы - 40 руб.

Предполагаемый месячный бюджет – 10-15 тыс. рублей.

При успешном сотрудничестве возможно повышение ставки, карьерный рост к должности редактора или эксперта.

При ответе на проект указывайте соответствие требованиям и примеры работ.