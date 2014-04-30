Требуются авторы для описания товаров

Требуется сегодня отрерайтить несколько статей. Объем - от 1000 до 2500 збп. Всего статей - около 15-20 шт. Большинство из них - до 2000 збп. Работать буду с несколькими исполнителями. Работать будем в течение всего оставшегося дня, ...