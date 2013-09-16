Требуются копирайтеры

Добрый день!

Требуются авторы для написания уникальных, легко читаемых текстов про кирпич. Общий объём 1000 000 знаков (без пробелов). Стоимость за 1000 знаков без пробелов, 150 рублей. Объем текста: 600-700 знаков.

В качестве исходных материалов дается ссылки на сайты производителей.

Ключевые слова используемые для текстов делятся на два типа:

1. Постоянные: кирпич, клинкерный кирпич, импортный кирпич, оплавленный, ручная формовка. (в зависимости от того, какой кирпич изготавливается на заводе)

2. Переменные:

• название кирпича (Oslo, Achterhoek Bont и т.д. в зависимости от названия товарной позиции)

• страна производитель (пример: если страна Германия, то ключевое слово «немецкий кирпич» и т.д.)

Технические характеристики указывать не нужно (размеры, плотность, вес и т.д.)

Должно быть упомянуто название кирпича на том языке, на котором оно используется на сайте!!!. Пример: «Кирпич ручной формовки Tenere». Если название кирпича переводится на русский язык, в скобках нужно указать перевод.

Текст мы хотим видеть в художественном стиле. Пример на сайте artkamin.com.

Вы должны изложить визуальное, тактильное восприятие кирпича, который вы будете описывать. Его цвет, фактуру. Его взаимосвязь с погодными явлениями. Человек (наш заказчик), который будет читать ваш текст, должен понять, что не прогадал с выбором именно этого кирпича!!!