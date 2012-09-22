Требуются копирайтеры/рерайтеры

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок297 просмотров

Всем привет) Я набираю группу людей для написания небольшого количества статей в день (1 статья - 1800 знаков без пробелов). Цены выгодные, работа будет всегда. От себя гарантирую 100% оплату. Оплата через вебмани. Если есть вопросы пишите в личку. Жду ваших заявок.

Написание статей
13 лет назад
IERONIMO068
Роман 
28 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

Mitallyrg
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$250
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всегда отвечает на вопросы, приятный в общении, в общем, очень хороший заказчик!!!
pippidy
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$250
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик, работать с которым одно удовольствие! Приятный в общении и всегда готовый подробно ответить на все возникающие вопросы.

Заявки фрилансеров

Mitallyrg
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
pippidy
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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