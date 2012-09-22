Приглашаю к сотрудничеству англоязычного копирайтера для наполнения сайта на тематику Cleaning Service. Требования : "Тексты для людей", четкое понимание SEO правил построения контента, уникальность. Если пишите на личку - было бы ...
Требуются копирайтеры/рерайтеры
Всем привет) Я набираю группу людей для написания небольшого количества статей в день (1 статья - 1800 знаков без пробелов). Цены выгодные, работа будет всегда. От себя гарантирую 100% оплату. Оплата через вебмани. Если есть вопросы пишите в личку. Жду ваших заявок.
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