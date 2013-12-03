Требуются рерайтеры для игрового сайта

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Закрыт31 заявка396 просмотров

Требуются рерайтеры для игрового сайта. Нужно будет писать новости, обзоры, статьи на игровую тематику. Указывайте вашу цены за рерайт и копирайт.

11 лет назад
dima6750
Дмитрий 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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