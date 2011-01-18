Требуются технические, аналитические статьи по теме новейших разработок интернет-технологий, интересующий уровень - IBM, Zend, Jboss AS и т.п. по схеме - ТЗ, необходимо знания иностранного языка, т.к. Технологии рассматривать иногда нужно иностранные.

Объем работы дается на срок от 1 недели до месяца.

Необходимы знания и опыт в интернет-сфере, глубокое изучение и способность делать анализ, приводить статистику, делать графики, изучать тему.

По оплате, примерам подобных текстов и наработкам по данной тематике обращаться по e-mail [email protected]

Выплаты раз в 2 недели/1 раз в мес.

Отправлять на почту качественное тестовое задание по любому техническому тексту или ссылку на опубликованный Ваш пример.