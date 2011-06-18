Три статьи на тему "ткани"

Доброго времени суток! Итак, требуется три статьи на сайт. Темы - итальянские ткани ; элитные ткани ; ткани оптом. По статье на каждую тему, по ~ 1800 знаков. ( напишите больше - обсудим ) В тексте каждой статьи - 3 -4 раза упоминание названия темы.

Смысл статей:

итальянские ткани ( традиции итальянских мастеров, передовой дизайн, исключительное качество )

элитные ткани ( элитная одежда, модельные ткани, ткани для дизайнеров и ателье, эксклюзив моды )

ткани оптом ( поставки со склада в Италии, прямая работа с фабриками, предзаказ, удобство для фабрик и ателье, скидки от объёма )

сроки - чем раньше - тем лучше.

цена - пишите