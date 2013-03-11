Цикл статей о Малевиче

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка100 просмотров
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Нужен анализ картин, от 3000 знаков

11 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lomova
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
36 отзывов
11 лет назад
$100
5 дней
Человек все грамотно и быстро написал, хорошие статьи
Сотрудничеством очень довольна. Интересное задание, своевременная проверка, достойная оплата труда. Спасибо большое!!! Рекомендую как отличного заказчика!!!
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